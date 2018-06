Jaki chciał przeprosić za skandalicznego mema. „Wysłanie kilku piłek do Kołobrzegu nie załatwi sprawy”

Po tym jak Niemcy przegrali swój pierwszy mecz na mundialu (1:0 z Meksykiem), na profilu kandydata PiS na Twitterze pojawił się mem stworzony ze zdjęcia, które przedstawia lidera Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetynę i szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Politycy płaczą. Podpis do zdjęcia brzmi: „Nasi przegrali z Meksykiem”. Dziennikarz Patryk Słowik zauważył, że fotografia polityków została zrobiona podczas pogrzebu Sebastiana Karpiniuka, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Patryk Jaki w odpowiedzi stwierdził, że nie autoryzował umieszczenia wpisu z memem na swoim profilu. Przeprosił za wykorzystanie zdjęcia z pogrzebu i wskazał, że pod zdjęciem był dopisek „red”. – redakcja. „Mam inny pomysł na specjalne przeprosimy – które się należą – bo czegoś nie dopilnowałem nawet kilka minut” – czytamy we wpisie Jakiego. „Wyślę sprzęt sportowy dla dzieciaków na stadion im. Sebastian Karpiniuka w Kołobrzegu. I wyjdzie z tego coś dobrego” – zapowiedział.

Do sprawy postanowił odnieść się na swoim profilu na Facebooku prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek. To właśnie w tym mieście urodził się Sebastian Karpiniuk i tutaj mieści się szkoła jego imienia, do której Patryk Jaki chciał wysłać sprzęt sportowy. „Jeżeli pan minister myśli, że wysłanie kilku piłek do Kołobrzegu załatwi sprawę to się grubo myli. Panie Jaki, sami kupimy sprzęt sportowy. Zamiast przeprosin wolelibyśmy, aby takie skandaliczne zachowanie nie miało miejsca” – napisał Janusz Gromek dodając, że Kołobrzeg pamięta o polityku, który zginął w katastrofie smoleńskiej.

Czytaj także:

Warszawa. Patryk Jaki zaliczył wpadkę na spotkaniu z mieszkańcami Targówka