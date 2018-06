Płatny dostęp do zamkniętych grup na Facebooku. Nowa opcja w fazie testowej

Choć niewiele osób o tym wie, na portalu społecznościowym od dawna istnieje opcja płatnego dostępu do grup tematycznych. W niektórych grupach tworzone są specjalne podgrupy, w których uczestnictwo jest uzależnione od opłacenia subskrypcji. Do tej pory jednak pobieranie składek za członkostwo nie było w żaden sposób uregulowane. Internauci musieli zazwyczaj wpłacić odpowiednią kwotę na konto osoby, która jest administratorem danej społeczności, co prowadzi do wielu problemów logistycznych.

W związku z tym, aby usprawnić pobieranie opłat, a przyszłości zachęcić również do tego innych, Facebook postanowił dać administratorom dostępy do specjalnych narzędzi, dzięki którym przyjmowanie opłat i zarządzanie nimi będzie znacznie łatwiejsze. Z zapowiedzi władz Facebooka wynika, że system ten będzie działał podobnie do tego, który został wprowadzony kilka miesięcy temu dla twórców wideo. Na razie dostęp do narzędzi pozostaje w fazie testowej. Jeśli administratorzy ocenią pozytywnie nowe narzędzia, wówczas zostaną one wprowadzone na stałe.

