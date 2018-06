Ulewy, wichury i gradobicia. IMGW wydał ostrzeżenia dla wszystkich województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Dla pozostałych województw IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Noc z czwartku na piątek

Miejscami przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju i na wybrzeżu burze, lokalnie z ulewami i bardzo silnymi porywami wiatru. Możliwe opady gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 40 mm, lokalnie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i południu Mazowsza do 50 mm. Temperatura minimalna od 8 stopni Celsjusza na Pomorzu i w kotlinach górskich do 13 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, na wybrzeżu w porywach do 90 km/h, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 100 km/h.

Pogoda w piątek

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, miejscami, głównie na zachodzie i północy, burze. Znaczne ochłodzenie. Temperatura maksymalna od 16 stopni C do 19 stopni C, chłodniej w kotlinach górskich: 15 stopni C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu chwilami dość silny, w porywach na wybrzeżu i w czasie burz do 65 km/h, zachodni.