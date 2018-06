Polska nie weźmie udziału w szczycie ws. migracji. „Nie należymy do klubu przyjaciół relokacji”

Premier Mateusz Morawiecki nazwał nieformalny szczyt „czymś w rodzaju odgrzewanych procedur i propozycji z przeszłości”. – Są one dla nas niezrozumiałe. W większości są nie do zaakceptowania – powiedział Morawiecki i dodał, że kraje Grupy Wyszehradzkiej „nie należą do klubu przyjaciół relokacji uchodźców” .

Premierzy Polski i Węgier byli zgodni w tym, że właściwym forum do dyskusji na temat migrantów jest Rada Europejska. – Jutro przyjeżdża na Węgry Donald Tusk. Chciałbym, żeby było jasne, że Grupa Wyszehradzka twierdzi, że w zagadnieniach dotyczących uchodźców, rozmowy między szefami rządów powinny być organizowane przez Radę Europejską – mówił Orban.