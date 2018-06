Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało oświadczenie majątkowe Waldemara Żurka

Żurek stwierdził, że było to bezprawne, ponieważ toczy się w prokuraturze postępowanie dotyczące zagrożenia jego życia i zdrowia. Jest to podstawą do utajnienia takich dokumentów jak oświadczenie majątkowe. Taką klauzulę nadał prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Żurek podkreślił, że prezes został nominowany już przez obecnego ministra Zbigniewa Ziobrę.

– Zdaniem ministerstwa, nie ma podstaw do objęcia klauzulą tajności tych osób – stwierdził sędzia Tomasz Szymański, rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Oprócz oświadczenia majątkowego Waldemara Żurka, ministerstwo opublikowało oświadczenia kilkuset sędziów. 64 złożyło wnioski o utajnienie, przy czym zgodę dostało 15 z nich, 48 osobom odmówiono, a w przypadku 1 osoby toczy się postępowanie.

Waldemar Żurek wielokrotnie krytycznie wypowiadał się w mediach o reformach wymiaru sprawiedliwości proponowanych przez Zbigniewa Ziobrę. Żurek krytykował także prezydenckie projekty ustaw o SN i KRS. W ocenie byłego rzecznika KRS sposób wyboru sędziów zaproponowany przez prezydenta jest korzystny dla PiS a wprowadzone w obu instytucjach zmiany doprowadzą do upolitycznienia tych organów i znacząco naruszą zasadę sędziowskiej niezawisłości.

