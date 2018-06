Ministerstwo Kultury i fundacja o. Rydzyka zbudują muzeum JPII. Koszt inwestycji to 70 mln zł

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego tłumaczy, że „muzeum będzie prezentować ponad 1000-letnią historię chrześcijańskiej Polski ze szczególnym uwzględnieniem nauki św. Jana Pawła II i jej oddziaływania na losy Polski, Europy i Świata” . „Istotnym zadaniem placówki będzie m. in. upowszechnianie wyników badań naukowych dotyczących postaw Polaków wobec Żydów podczas II wojny światowej. W muzeum eksponowane będą m. in. relacje świadków z tamtych czasów gromadzone od wielu lat przez toruński ośrodek (ponad 40 tys. notacji zebranych od 1995 roku)” – czytamy w komunikacie resortu.

„Cenny wkład Radia Maryja w dzieło Ewangelizacji”

– Muzeum „Pamięć i Tożsamość” wypełni istotną lukę w naszej ofercie muzealnej, która wciąż w niedostatecznym stopniu obejmuje zarówno aksjologię Jana Pawła II, jak i kwestie relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej. Odnosząc się do pojawiającej się w przestrzeni publicznej krytyki współpracy MKiDN z Fundacją Lux Veritatis chciałbym przypomnieć, że toruński ośrodek od lat zajmuje się bardzo cenną działalnością edukacyjną i kulturotwórczą docenianą swego czasu m. in. przez Jana Pawła II, który w marcu 1994 r. podkreślał, że „cenny wkład Radia Maryja w dzieło Nowej Ewangelizacji buduje rodzinę Bogiem silną, wychowuje społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenie do cywilizacji miłości” – stwierdził wicepremier Piotr Gliński.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działalność Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w latach 2018-2020 przekaże 70 mln zł. W 2018 r. muzeum otrzyma 5 mln zł dotacji, w 2019 r. – 55 mln zł, a w 2020 r. – 10 mln zł. Dyrektora muzeum będzie powoływał Minister Kultury po uzgodnieniu kandydatury z założycielem, czyli Fundacją Lux Veritatis.

