Prezydent Gdańska reaguje na kandydaturę Wałęsy. Zaprasza do debaty

W sobotę, podczas konwencji Platformy Obywatelskiej oficjalnie ogłoszono że Jarosław Wałęsa został kandydatem na prezydenta Gdańska nie tylko PO, ale i Nowoczesnej, w ramach zawartej przez te partie Koalicji Obywatelskiej. Oznacza to, że z walki o fotel prezydenta Gdańska wycofa się Ewa Lieder, którą zgłosiła wcześniej Nowoczesna.

Adamowicz zaprasza do debaty o „sprawach gdańskich”

Do tych informacji za pośrednictwem Twittera odniósł się Paweł Adamowicz, aktualnie urzędujący prezydent miasta. „Wiemy jakie poglądy ma Lech Wałęsa czy Agnieszka Pomaska. Mniej można powiedzieć o synu Lecha Jarosławie. Zatem zapraszam Jarosława Wałęsę do rozmowy w najbliższych dniach o sprawach gdańskich” – napisał Adamowicz. Ponadto, w swoim wpisie zaapelował do lokalnych mediów o zorganizowanie debaty.

Przypomnijmy, kandydatem PiS na prezydenta Gdańska jest Kacper Płażyński, Sojusz Lewicy Demokratycznej wybrał prof. Andrzeja Ceynowa, a twarzą ruchu obywatelskiego Lepszy Gdańsk została Elżbieta Jachlewska.

