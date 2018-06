Znaleziono ciała małżeństwa. Mieli podcięte gardła

Zwłoki małżeństwa znalazł ich syn, który przyjechał do domu rodzinnego w odwiedziny do rodziców. Nieoficjalnie RMF FM podaje, że mogło dojść do tzw. rozszerzonego samobójstwa. 75-letni mężczyzna najpierw podciął gardło swojej 73-letniej żonie, a następnie sam zadał sobie kilka ciosów nożem.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że małżeństwo zdecydowało się na taki krok ze względu na kłótnie rodzinne. Na miejscu pracuje już policja i prokurator.