Patryk Jaki złożył kolejną obietnicę wyborczą i zaliczył wpadkę

Patryk Jaki podkreślił, że kilka dni temu był w Ministerstwie Infrastruktury i może się podzielić z mieszkańcami stołecznego Ursynowa dobrą wiadomością. – Będą filtry oczyszczające powietrze w tunelu, tym największym tunelu w Polsce łączącym Południową Obwodnicę Warszawy. Chcę państwu powiedzieć, że sprawy związane z walką ze smogiem, z poprawą jakości powietrza, z ekologią będą bardzo wysoko w naszej agendzie programowej. Jako pierwsza grupa przedstawiliśmy kompleksowy program walki ze smogiem w Warszawie, który całe szczęście zyskał pozytywne oceny – tłumaczył kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy.

Wiceminister sprawiedliwości nie ustrzegł się jednak wpadki. W poście umieszczonym na Twitterze, w którym informowano o nowym pomyśle kandydata pojawiło się stwierdzenie „tunel z filterem” . Oczywiście poprawna odmiana tego słowa powinna brzmieć „z filtrem”.

Dunaj czy Dunajec?

Podczas spotkania z mieszkańcami zorganizowanego na Targówku, wiceminister sprawiedliwości również zaliczył wpadkę. W ocenie Patryka Jakiego, w Warszawie jest za mało mostów. Mówiąc o tym, że stolica Polski powinna się w tej kwestii ścigać z innymi miastami Europy kandydat pomylił rzeki. – Proszę państwa, jak to jest, że Warszawa, która powinna się ścigać z największymi metropoliami w Europie, w tej części Europy, ma mniej mostów niż Budapeszt nad Dunajcem? Przecież to jest po prostu wstyd! – powiedział wiceminister sprawiedliwości. Dla przypomnienia dodamy, że Budapeszt leży nad Dunajem, a rzeka Dunajec to prawy dopływ Wisły.