Wtorek deszczowy i burzowy. Pogodnie tylko na Pomorzu Zachodnim

We wtorek na Wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze pojawią się przelotne opady deszczu do 10 mm. Miejscami mogą występować burze z opadami do 30 mm. Wysoko w Tatrach będzie padał śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 20 stopni Celsjusza w centrum kraju do 24 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej.

Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni. W burzach porywy mogą dojść do 80 km/godz. Ciśnienie w południowej części Polski będzie się nieznacznie wahać, na pozostałym obszarze będzie powoli rosnąć. Warunki biometeo będą przeważnie niekorzystne, tylko nad morzem obojętne.

