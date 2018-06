Kempa wybrała się na pożegnanie proboszcza. Jej limuzyna blokowała chodnik przy drzwiach kościoła

Była szefowa KPRM udała się w ubiegłą niedzielę do Oleśnicy w województwie dolnośląskim. Beata Kempa wzięła udział w uroczystej mszy świętej odprawianej w bazylice pw. św. Jana i wygłosiła specjalną mowę pożegnalną dla odchodzącego proboszcza ks. Władysława Ozimka. Do Oleśnicy minister odpowiedzialna za sprawy dotyczące pomocy humanitarnej udała się limuzyną należącą do Służby Ochrony Państwa. Samochód zaparkował na chodniku i częściowo blokował wejście do kościoła. Dziennikarz portalu Moja Oleśnica zwraca uwagę na fakt, iż zaledwie kilka kroków dalej znajduje się parking przy dawnym supermarkecie, gdzie w czasie mszy było wiele wolnych miejsc parkingowych.

Lokalny dziennikarz zwrócił również uwagę na dwóch funkcjonariuszy SOP, którzy ochraniali minister Kempę. Jeden stał na zewnątrz (i wylegitymował dziennikarza), drugi był w środku. W trakcie rozmowy funkcjonariusz przedstawił się jako pracownik Biura Ochrony Rządu, a dziennikarz zauważył, że takiej formacji już od kilku miesięcy nie ma.

Czytaj także:

Włochy, Jordania, Bejrut. Ile KPRM wydała na zagraniczne podróże Beaty Kempy?