„Nacjonalista nie jest patriotą”. KEP poucza uczestników pielgrzymek narodowych

Słowo Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek zostało opublikowane w związku z dużą poularnością pielgrzymek o charakterze patriotyczno-religijnym, organizowanych m.in. z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. „Łączenie pielgrzymki ze sprawami społecznymi ma sens jedynie w kontekście miłości, pojednania i poszukiwania świętości życia” – przypomina Episkopat, wskazując, że tak było własnie podczas pielgrzymek narodowych organizowanych w burzliwych momentach historii naszego kraju. „Nawet wówczas jednak nie były one wymierzone przeciw drugiemu człowiekowi, lecz w opozycji do zła i grzechu, zniewolenia i narodowych wad” – zaznaczono w stanowisku.

Tradycja pielgrzymek narodowych

„Pielgrzymki narodowe odbywały się bardzo rzadko i były związane z najważniejszymi wydarzeniami w dziejach Narodu i Kościoła. Tak było np. po zwycięskiej wojnie z bolszewikami w 1920 r., z okazji poświęcenia narodu polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi w 1946 r., w związku z Milenium Chrztu Polski w 1966 r. i ostatnio w 1050. rocznicę tego wydarzenia” – przypomina KEP. W komunikacie podkreślono, że od wieków Jasna Góra jest „miejscem modlitwy o jedność i symbolem trudnej wolności Polaków” . KEP dodaje, że „zgodnie z tą tradycją sanktuaria nie mogą być miejscem manifestowania nienawiści względem grup politycznych, społecznych lub etnicznych” .

„Modlitwa przy Cudownym Obrazie Królowej Polski jednoczyła Polaków, niezależnie od ich pochodzenia, wieku, zawodu, poglądów społecznych bądź politycznych. Jest ona otwarta dla wszystkich ludzi dobrej woli spragnionych duchowego umocnienia, ale także pojednania i leczenia podziałów. Nasze narodowe sanktuarium uczyło prawdziwego patriotyzmu, który wyraża się w trosce o wspólną Ojczyznę, w pracy dla jej dobra, w budowaniu jedności i pokoju. Słusznym więc wydaje się kierowanie do organizatorów, uczestników i duszpasterzy pielgrzymek prośby o wierność takiemu podejściu, o roztropność i uszanowanie świętości miejsca, jakim dla naszego narodu jest Jasna Góra, inne sanktuaria i kościoły” – podkreśla KEP.

Co wolno pielgrzymom?