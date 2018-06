Zgierz. Zadźgali noworodka, ciało zakopali w ogrodzie. 15 lat więzienia dla matki

Syn Lidii M. przyszedł na świat w lutym 2017 roku w Zgierzu. Porodowi, jak ustalili prokuratorzy, przypatrywała się przyjaciółka kobiety – Paulina S. Nie pomogła jednak uratować chłopca, ani nie wezwała pogotowia. Miała też nie reagować, gdy dziecku zadawano ciosy ostrym narzędziem. Jak relacjonowali w trakcie postępowania śledczy, matka wsadziła chłopca do wiadra. Następnie pojemnik przejął Jerzy G. – mężczyzna u którego M. pomieszkiwała – i zakopał chłopca w pobliskim lesie.

Sprawa wyszła na jaw po tym jak policja otrzymała anonimowe zgłoszenie o tym, że M. była w zaawansowanej ciąży, a dziecka nie ma. Świadek w lesie – kilkadziesiąt metrów od domu G. – widział dół. Sekcja zwłok noworodka wykazała, że chłopiec żył po narodzinach. Trzecia z oskarżonych Paulina S., która była świadkiem zabójstwa, została skazana na rok i trzy miesiące pozbawienia wolności za nieudzielenie pomocy noworodkowi.

– Z uwagi na swoje ewidentne dysfunkcje intelektualne była najsłabszym ogniwem w całym tym ciągu zdarzeń. Oskarżeni przerastali ją zarówno wiekiem jak i doświadczeniem życiowym. Oskarżona nie chciała tego dziecka i stąd taka jej a nie inna rola. Poród odbywał się w skandalicznych warunkach i sąd nie może tego akceptować, zwłaszcza że oskarżona będąc w ciąży w ogóle nie korzystała z pomocy lekarskiej – uzasadnił wyrok sędzia.

Prokuratura nie zgodziła się z wyrokiem wobec Pauliny S. – Sąd podzielił stanowisko prokuratury odnośnie dwóch oskarżonych. Co do jednej nie podzielił stanowiska, zastosował art. 160, z którym prokuratura się nie zgadza, z uwagi na to, że kobiety wspólnie doszły do porozumienia co mają zrobić z dzieckiem – powiedziała Lidia Sperka, prokurator.