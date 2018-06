Prognoza pogody. W całym kraju przelotne opady. Pogodnie tylko na krańcach zachodnich

W środę przez cały dzień pogodnie będzie na krańcach zachodnich kraju. Do południa jeszcze na przeważającym obszarze Polski będzie pogodnie, w miarę słonecznie. Niestety pogoda popsuje się już popołudniu. W wielu regionach pokropi słaby deszcz i mogą pojawić się burze (z porywami wiatru do 70 km/h, opadem do 10 mm).

Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 26 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach do 60 km/h, ze wschodu. Ciśnienie wzrośnie, w drugiej części dnia od południowego wschodu zacznie powoli spadać. Biomet będzie obojętny w północnej i północno-zachodniej części kraju, w pozostałych regionach Polski będzie niekorzystny.

