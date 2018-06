Kancelaria Prezydenta wniosła skargę na TVP. Chodzi o materiał nt. referendum w „Wiadomościach”

„Gazeta Wyborcza” poinformowała, że rzeczniczka prasowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji potwierdziła, iż do organu wpłynęła skarga od Kancelarii Prezydenta. Złożyła ją szefowa kancelarii Andrzeja Dudy, Halina Szymańska. Według ustaleń dziennika, powołała się ona na zapisy ustawy o radiofonii i telewizji, według których publiczne media powinny m.in. „rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą” .

Relacja dopiero następnego dnia

Szymańska zwróciła uwagę na to, że 12 czerwca, kiedy to Andrzej Duda przedstawił plan w sprawie referendum dotyczącego konstytucji, relacje na ten temat pokazano w „Faktach” TVN i „Wydarzeniach” Polsatu. Według szefowej kancelarii, przedstawiciele krajowego nadawcy nie mogą tłumaczyć się, że nie mieli wystarczająco czasu, by przygotować materiał. „Wiadomości” wyemitowały taki materiał dopiero następnego dnia. Portal wirtualnemedia.pl poinformował, że pojawiły się w nim krytyczne wypowiedzi Adriana Stankowskiego z „Gazety Polskiej Codziennie” oraz Marcina Fijołka z „Sieci” na temat propozycji prezydenta.

Szef „Wiadomości” Jarosław Olechowski napisał na Twitterze, że wystąpienie Andrzeja Dudy na temat pytań referendalnych transmitowało na żywo TVP Info. Poinformował także, że materiał dot. wystąpienia prezydenta wyemitowano w „Teleexpressie” oraz następnego dnia w „Wiadomościach”. Nie wyjaśnił jednak, dlaczego w programie nie wyemitowano relacji w dniu konferencji.