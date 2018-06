Obiad dla emerytów za 5 zł? PSL wychodzi z nowym pomysłem

Jak przypomina „Super Express” przeciętna emerytura w Polsce to niewiele ponad 2 tysiące złotych brutto. Dwie trzecie seniorów otrzymuje świadczenie poniżej tej kwoty, a około 5 procent ma minimalną emeryturę w wysokości 1000 złotych lub poniżej.

Władysław Kosiniak-Kamysz proponuje Kartę Seniora. Umożliwiałaby ona emerytom po 60. roku życia codzienny obiad za 5 złotych w barze mlecznym. – To jest nasza propozycja dla całej Polski. Apeluję do wszystkich władz samorządowych w kraju o poparcie tego pomysłu i wprowadzanie Karty Seniora w każdej gminie. Dobrze odżywiony senior to senior, który nie będzie często chorował – mówi szef PSL.

Jakub Stefaniak dodaje, że Polskie Stronnictwo Ludowe chce walczyć z ubóstwem wśród seniorów. – Nie każdy z nich jest w stanie codziennie ugotować obiad dla jednej osoby – dodaje. Poseł Janusz Śniadek nazywa pomysł „absurdalnym” . Zaznacza, że należy zwiększyć emerytury, a nie „rozdawać talony do baru mlecznego” .

