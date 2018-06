Wiceminister Szwed: Będą zmiany w ustawie o zakazie handlu w niedziele

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę funkcjonuje już od kilku miesięcy. Jakiś czas temu pisaliśmy, że „Solidarność” zwracała uwagę na przypadki obchodzenia prawa oraz apelowała o wprowadzenie nowych regulacji, które uniemożliwią realizowanie zamówień internetowych w niedziele. Co więcej, „Solidarność” chce wprowadzenia zakazu rozpoczynania pracy 15 minut po północy w poniedziałki i proponuje rozwiązanie zakładające, że pracownicy będą rozpoczynać swoją pracę o godz. 5. Na temat możliwych zmian rozmawiał z portalem Wiadomości Handlowe wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Polityk zadeklarował, że nowelizacja ustawy zostanie przegłosowana jeszcze w tej kadencji Sejmu, a dokładny projekt pojawi się najwcześniej na jesieni.

Które przepisy ulegną zmianie?

Wiceminister podkreślił, że najważniejsze kwestie dotyczą doprecyzowania przepisów odnośnie placówek pocztowych czy doby pracowniczej oraz ochrony pracowników w sytuacji, gdy są zmuszani do pracy w określonych godzinach. – W tej chwili uważam, że pomysł, który oni zaproponowali, czyli rozszerzenie doby, nie jest dobrym rozwiązaniem. Trzeba poszukać innego wariantu, chroniącego pracowników, kiedy zmuszani są do pracy – a do takich sytuacji dochodzi. Może jakaś dobrowolność? To kwestia, nad którą trzeba się zastanowić – wyjaśnił polityk.

Szwed zaznaczył również, że badania, które zostały przeprowadzone, pokazują, że odbiór ograniczenia handlu w niedziele jest pozytywny – stwierdził wiceminister.