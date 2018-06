Reuters: Komisja Europejska pozwie Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE

Komisja Europejska pozwie Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – podaje agencja Reutera, powołując się na własne źródła. Powodem takiej decyzji mają być skutki nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Jej efektem jest to, że około 40 proc. sędziów Sądu Najwyższego zostanie zmuszonych do odejścia na emeryturę.