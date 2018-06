Prognoza pogody. Ciepły i słoneczny piątek, w weekend ochłodzenie

W piątek na południu będzie najwięcej chmur i tam synoptycy zapowiadają opady, które w czasie burz lokalnie mogą być intensywne - przede wszystkim w Małopolsce oraz na Podkarpaciu może spaść ulewny deszcz. Większych opadów spodziewamy się także na Lubelszczyźnie oraz na Śląsku, a słabych w centrum kraju. Północ i zachód powinny być pogodne. Będzie ciepło. Na termometrach 23 stopnie Celsjusza w Gdańsku, 24stopnie Celsjusza w Rzeszowie, 25 stopni Celsjusza w Katowicach i 28 stopni Celsjusza w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Zielonej Górze.

Wiatr będzie słaby lub umiarkowany.

Jaka pogoda na weekend?

W sobotę będzie pochmurno, ale z pojawiającymi się większymi przejaśnieniami. Miejscami spadnie słaby, przelotny deszcz do 2-5 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 19 stopni Celsjusza w centrum kraju do 22 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej. Wiatr północny, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/godz.

W niedzielę pogodnie będzie na zachodzie kraju. Poza tym będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 17 stopni Celsjusza w centrum kraju do 19 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km/godz.