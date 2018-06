Ksiądz ze Szczecina alarmuje: Joga to zdrada Chrystusa, ostrzegał przed nią Jan Paweł II

Na tablicy ogłoszeń w parafii pw. Świętej Jadwigi Królowej w Szczecinie pojawiło się zadziwiające ogłoszenie. Ksiądz proboszcz Emanuel Lose postanowił ostrzec parafian przed poważnymi zagrożeniami, jakie niesie za sobą uprawianie jogi. Duchowny powołał się na słowa innych księży: Sławomira Kostrzewy oraz Andrzeja Zwolińskiego.

I tak oto parafianie, którzy udali się do szczecińskiego kościoła mogli się dowiedzieć, że „praktykując jogę popełniają grzech ciężki, ponieważ jest to powrót do pogaństwa, w którym człowiek zamiast jednego Boga czci samego siebie bądź nieznane bóstwo” . Ksiądz zwrócił również uwagę na „problem słabej wiary u osób, które regularnie praktykują jogę” . W ogłoszeniu zaznaczono także, że „tylko Jezus Chrystus jest dla katolików źródłem pokoju i szczęścia, a przed praktykowaniem jogi miał również ostrzegać papież Jan Paweł II” . „Kapłani egzorcyści zgodnie uznają jogę za jedno z najbardziej rozpowszechnionych niebezpieczeństw duchowych” - dodaje proboszcz podkreślając, że każdy katolik musi sobie zdawać sprawę z zagrożeń, jakie niesie ze sobą praktykowanie jogi.