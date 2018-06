Omenaa Mensah przeszła ciężką operację. Lekarze w Polsce nie potrafili jej pomóc

Pod koniec 2017 r. Omenaa Mensah urodziła synka. Wtedy okazało się też, że pogodynka jest ciężko chora i musiała zniknąć z mediów. Nie mogła też liczyć na pomoc lekarzy w Polsce. W rozmowie z serwisem Plejada.pl dziennikarka opowiedziała o tym, że była operowana za granicą, ponieważ w kraju nie podjęto się przeprowadzenia zabiegu.

Omenaa Mensah: Jestem po bardzo ciężkiej operacji

– Na temat choroby nie chcę rozmawiać. Jestem po bardzo ciężkiej operacji i szczęśliwie udało się to wszystko tak załatwić, żebym mogła cieszyć się macierzyństwem, cieszyć się tym, co mam – powiedziała Mensah w rozmowie z Plejada.pl. – Mówię o tym tylko dlatego, żeby ludzie nie myśleli, że jest jak z bajki. Zawsze mówię, że wtedy w jedynym momencie za dużo szczęścia się skumulowało i żeby była równowaga, to tak musiało być – dodała.

Ponadto pogodynka przyznała, że świadomie ukrywała drugą ciążę. – Nie muszę ani na tym zarabiać, ani się z tym obnosić. Mogę to mieć tylko i wyłącznie dla siebie – przekonywała Omenaa Mensah.

