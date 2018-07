Co dalej z ustawą Gowina?

Jak dokładnie wygląda ostateczny projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym – tego nie wie nikt. Po burzliwej sejmowej debacie, która odbyła się w połowie czerwca zarekomendowano wprowadzenie blisko stu poprawek. I o dwa tygodnie przesunięto termin głosowania. Kilka dni temu Ryszard Terlecki - szef klubu PiS stwierdził, że projekt ustawy uległ znacznym zmianom i w związku z tym jest możliwy do zaakceptowania. Oznacza to, że w tym tygodniu zostanie przyjęty przez Sejm. Z naszych informacji wynika, że już po przyjęciu przez Sejm zostanie poddany dalszej parlamentarnej obróbce.

Jeden z polityków PiS mówi, że prowadzone są już w tej sprawie rozmowy z naszym klubem senackim. Jak się dowiadujemy chodzi co najmniej o dwie zmiany, które zabezpieczą pozycję obecnej kadry profesorskiej. Pierwsza poprawka to odejście od propozycji Gowina szybkiej ścieżki habilitacyjnej. Druga zmiana ma dotyczyć ograniczenia doktorom dostępu do funkcji uniwersyteckich.

Więcej na temat zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym w najbliższym wydaniu „Wprost”.