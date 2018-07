Prognoza pogody na początek lipca. Będzie powrót lata

W niedzielę we wschodniej części kraju pojawią się słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Chłodniej będzie na Pomorzu - 16 stopni Celsjusza, na Śląsku i Podkarpaciu - 15 stopni Celsjusza, na Kujawach - 14 stopni Celsjusza oraz na krańcach północno-wschodnich - 12 stopni. Tylko 9 stopni Celsjusza pokażą termometry w Zakopanem. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, północny. W porywach może osiągnąć do 50 km/h. Warunki biometeo na wschodzie, południowym wschodzie oraz w regionach południowych będą niekorzystne, poza tym obojętne.

Poniedziałek będzie pogodny na południu i zachodzie. Poza tym wystąpią przelotne opady deszczu. We wtorek pogoda zacznie się poprawiać. Słońce wyjdzie zza chmur i zrobi się cieplej. Od wtorku, 2 lipca, powróci ocieplenie. Temperatury powyżej 25 stopni mają utrzymać się co najmniej przez kilka dni.