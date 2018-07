Zmiany na liście leków refundowanych. Dobre informacje dla seniorów

Refundacją od 1 lipca objęty został długo oczekiwany, pierwszy odpowiednik trastuzumabu w postaci dożylnej, co zwiększy dostęp do terapii tą substancją czynną. W zakresie refundacji leków w ramach programów lekowych, pacjenci uzyskali dostęp do nowych terapii w raku płuca oraz przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C. Dodane zostały dwie dotychczas nierefundowane substancje czynne – nintedanib w leczeniu raka płuca oraz sofosbuvirum + velpatasvirum w terapii WZW C.

Korzystne zmiany w poprawie dostępności do leczenia objęły również pacjentów pediatrycznych cierpiących na pierwotne niedobory odporności, którzy otrzymali dostęp do kolejnej opcji terapeutycznej. W refundacji aptecznej wprowadzone zostały szczepionki przeciwko zakażeniom wirusem grypy, które będą dostępne dla osób powyżej 65 roku życia z 50 proc. odpłatnością. Seniorzy dopłacając 22 zł do szczepionki będą mogli zaszczepić się przeciwko grypie, aby uniknąć groźnych powikłań. Objęcie refundacją szczepień dla seniorów wpłynie na obniżenie kosztów leczenia chorych na grypę w systemie ochrony zdrowia. Wykaz leków dostępnych w aptekach został również rozszerzony poprzez dodanie substancji czynnej - palmitynian paliperidonu, stosowanej w leczeniu schizofrenii u dorosłych.

Na listę refundacyjną trafił także lek dla dzieci cierpiących na pierwotne niedobory odporności.