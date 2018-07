Wyjątkowa gala LOT z prezentacją nowego dreamlinera

– Bardzo się cieszę, że Polskie Linie Lotnicze LOT, które w grudniu tego roku będą obchodzić dziewięciolecie swojego istnienia, pamiętają o tym wiekopomnym wydarzeniu sprzed 100 lat i biorą udział w pięknej akcji świętowania setnej rocznicy odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości – przeczytał podczas uroczystości wicepremier Piotr Gliński w liście od prezesa Jarosława Kaczyńskiego. – Od kilku miesięcy samoloty naszego narodowego przewoźnika latają z umieszczonym na kadłubach logiem Niepodległej. Skoro mówimy o naszych barwach narodowych, to godzi się przypomnieć, że biało-czerwona szachownica, która także obchodzi setną rocznicę swojego istnienia, jako znak polskich sił powietrznych, była osobistym godłem porucznika-pilota Stefena Steca, członka polskiej organizacji wojskowej, który wraz z pięcioma towarzyszami broni stworzył 6 listopada 1918 roku we Lwowie grupę lotniczą – odczytał wicepremier.

Galę, która odbyła się na terenie hangaru numer 3, w bazie technicznej LOT AMS w sobotę 31 czerwca, otworzył przemówieniem Rafał Milczarski, prezes LOT-u: – Dla mnie i całego zespołu pracującego w LOT, patriotyzm to uczynienie z LOT-u najszybciej rozwijającej się linii lotniczej w Europie. Patriotyzm to uczynienie z LOT-u firmy, do której Polacy już nigdy nie będą musieli dopłacać, a która jest trwale rentowna, przynosi skarbowi państwa konkretne zyski i zapewnia Polakom oraz wszystkim innym mieszkańcom Środkowo-Wschodniej Europy łączność ze światem. Bo tylko rentowny i rozwijający się LOT będzie przynosił Polsce chlubę – zadeklarował prezes.

Galę Polskich Linii Lotniczej uświetnił występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, składający się z orkiestry, chóru i grupy tanecznej. Wykonali oni szereg tradycyjnych utworów ludowych m.in. piosenkę „Dwa serduszka cztery oczy”. Prócz tego na scenie pojawili się piosenkarze, wykonując te same utwory w rozrywkowy sposób. – Chcieliśmy, aby było to połączenie tradycji i nowoczesności – czyli tradycyjne polskie utwory, wykonane przez młodych artystów w tradycyjnych i nowoczesnych aranżacjach – skomentował Adrian Kubicki, rzecznik LOT.

Największą atrakcją uroczystości był moment, kiedy rozsunęły się ściany hangaru, a zza nich oczom zaproszonych gości ukazały się dwa samoloty Biało-czerwony Boeing 787-9, Dreamliner oraz Boeingu 737 MAX 8, najnowsza wąskokadłubowa maszyna LOT-u. – To moment wyjątkowy: nasz najnowszy Dreamliner, filar floty dalekodystansowej, upamiętnia 100-lecie odzyskania niepodległości. Jako polski przewoźnik w sposób naturalny pełnimy rolę ambasadora naszego kraju na świecie. Po raz pierwszy w historii nasz samolot został pomalowany w biało-czerwone barwy i będzie w nich latał przez cały czas okres służby w LOT – skomentował prezes Milczarski.

Boeing 787 o numerach SP-LSC to już 11. Dreamliner we flocie polskiego przewoźnika, a jednocześnie pierwszy w biało-czerwonym malowaniu. Wygląd maszyny inspirowany jest powiewającą polską flagą poruszaną przez pęd startującego odrzutowca. Na przednich drzwiach znajduje się obrys granic Polski. Po jednej stronie kadłuba widnieje napis „Dumni z niepodległości Polski”, a po drugiej „Proud of Poland’s Independence”. Na dziobie przewoźnik umieścił logo programu Niepodległa, które jest elementem obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Biało-czerwony Boeing 787-9 jest trzecim Dreamlinerem zamówionych przez LOT w większej wersji. Odrzutowiec zabiera na pokład 294 pasażerów (o 42 więcej niż mniejsza wersja 787-8). B787-9 ma prawie 63 metry długości, czyli jest o ponad sześć metrów dłuższy od poprzednika. W „dziewiątce” na pokładzie do wyboru są fotele trzech klas: 24 w klasie biznes,21 w ekonomicznej premium oraz249 w ekonomicznej.

LOT dysponuje dziś ponad 70 nowoczesnymi samolotami (licząc maszyny własne, partnerskiej linii Nordica oraz wyleasingowane w ramach umów krótkoterminowych m.in. od spółki Blue Air). W ubiegłym roku Polskie Linie Lotnicze przewiozły 6,8 mln pasażerów, czyli o 25 proc. więcej niż rok wcześniej. W tym roku przewoźnik spodziewa się osiągnąć wynik 9 mln przewiezionych pasażerów, a w2019 r. przekroczyć pułap 10 mln. Firma zatrudnia dziś prawie 3 tys. osób w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Rozbudowa siatki połączeń i wzrost liczby pasażerów to element strategii rentownego wzrostu LOT-u na lata 2016-2020, którą konsekwentnie wdraża polski przewoźnik.