Komisja weryfikacyjna do likwidacji? „Gdy zostanę prezydentem, nie będzie już potrzebna”

Jego zdaniem komisja przejęła kompetencje prezydenta, który sobie nie radzi z procesem reprywatyzacji. – Jeżeli w Warszawie będzie prezydent, który sam zdecyduje się naprawiać decyzje podjęte z naruszeniem prawa, to po co komisja weryfikacyjna? Ratusz może robić dokładnie to samo, co nasza komisja tylko oni tego nie chcą – zapewnia Patryk Jaki.

I dodaje, że Warszawę trzeba wyrwać z rąk mafii reprywatyzacyjnej. – W Warszawie chcę zebrać drużynę, która będzie skutecznie zarządzała miastem. Obecna ekipa PO i Trzaskowskiego tworzy w Warszawie ośmiornicę, która dusi miasto. Z niektórych rodzin polityków PO nawet trzy pokolenia są zatrudnione przez miasto. Wkrótce to pokażemy – zapewnia kandydat Zjednoczonej Prawicy.

Poza tym w wywiadzie kandydat na prezydenta Warszawy zdradza nam, dlaczego nie kandyduje na prezydenta Opola, choć dużo mówi o tym mieście i daje je za przykład dynamicznego rozwoju, a także czy ma aspiracje, by w przyszłości odgrywać pierwszoplanową rolę w polityce krajowej.

