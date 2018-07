Telewizja Republika podpadła Krystynie Pawłowicz. „Osobiście się do was pofatyguję”

Krystyna Pawłowicz pilnie śledzi to, co dzieje się na Twitterze. Uwadze posłanki nie umknął też wpis Telewizji Republika, który polityk postanowiła skrytykować. Pawłowicz nie spodobały się... angielskie napisy na zdjęciu ilustrującym artykuł. „Bo ja tam do was osobiście się pofatyguję” – zapowiedziała.