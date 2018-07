Omena Mensah mówi o rasizmie w Polsce. Skandaliczna reakcja internautów

Omena Mensah jest znana przede wszystkim jako pogodynka i prezenterka TVN. Oprócz tego prowadzi fundację Omenaa Foundation, która zajmuje się propagowaniem postaw tolerancji. Dziennikarka jest córką Polki oraz Ghańczyka. W jednym z ostatnich wywiadów dla portalu Plejada Mensah poruszyła kwestię rasizmu w Polsce. Prezenterka wielokrotnie mówiła w mediach o nieprzyjemnych komentarzach pod adresem swojego pochodzenia. Mensah zwróciła uwagę na fakt, iż zjawisko nietolerancji pojawia się najczęściej w mediach społecznościowych niejako za przyzwoleniem administratorów serwisów. Dziennikarka mówiła również o tym, że Polska jest zamknięta na inne kultury. – Gdy na to patrzę z perspektywy Polki i Europejki, bo tak zawsze się szereguje, to gdy jestem za granicą jest mi wstyd, że jesteśmy tak pozamykanym społeczeństwem – stwierdziła.

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. „To nie Polka, czarna małpa, zakochana w Tusku” , „Za co jej wstyd? Chyba za jej murzyńskość” , „Przemawiaj do bambusów” – to tylko niektóre komentarze przytoczone przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, jakie pojawiły się pod wywiadem prezenterki. W związku z tym, ośrodek zgłosił prokuraturze szereg przestępstw z art. 256 i 257 Kodeksu Karnego. „Komentarze udowadniają, że naprawdę można wstydzić się za część rodaków” – napisali przedstawiciele OMZRiK.

