Kaczyński skomentował sytuację w SN: Akcja sędziów jest skazana na sromotną klęskę

Według zmian wprowadzonych przez PiS do ustawy o SN, sędziowie Sądu Najwyższego po 65. roku życia automatycznie przechodzą w stan spoczynku. Przywrócić ich do orzekania może jedynie prezydent, który ma samodzielnie rozpatrywać wnioski sędziów w tej sprawie. Sędziowie SN uznali taki stan rzeczy za sprzeczny z Konstytucją. – Konstytucja gwarantuje mi to stanowisko, bardzo zaszczytne, na sześć lat i nie widzę powodu, żebym miała zgłaszać się do władzy wykonawczej z prośbą. To w ogóle nie wchodzi w grę – tłumaczyła prof. Małgorzata Gersdorf. Jej stanowisko poparła część sędziów SN, którzy nie złożyli oświadczeń i według wprowadzonych przez PiS zmian, 3 lipca przechodzą w stan spoczynku.

Przeprowadzająca wywiad z Jarosławem Kaczyńskim dziennikarka „Gazety Polskiej” zachowanie sędziów SN już w pytaniu do prezesa PiS określiła jako „bunt”. Mówiła też o dążeniu części środowisk sędziowskich do „wytworzenia alternatywnej rzeczywistości prawnej”. – Nie jest wykluczone, że ku temu zmierzają te działania. Może o tym świadczyć choćby deklaracja części składu Sądu Najwyższego właśnie w sprawie pani sędzi Gersdorf – zgodził się Kaczyński. – Ale nie wróżę tej akcji powodzenia. Jestem przekonany, iż w dłuższej perspektywie jest skazana na sromotną klęskę. Ale obserwuję te wyczyny ze spokojem, choć oczywiście niezmiennie stoję na stanowisku, że prawo obowiązuje wszystkich bez wyjątku i każdy – bez wyjątku – musi się liczyć z przewidzianymi przez prawo konsekwencjami za łamanie przepisów – podkreślał.

