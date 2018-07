Więcej Ziemca, mniej Rachonia. Zmiany w programie informacyjnym w TVP Info

Program „Minęła dwudziesta” w TVP Info prowadził do tej pory oprócz Michała Rachonia także Adrian Klarenbach. Audycja jest nadawana zwykle po godzinie 20, ale w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej rozpoczyna się ok. 19.45. W poniedziałek 2 lipca w roli nowego prowadzącego zadebiutował Krzysztof Ziemiec. Jak podaje „Press” , gospodarz „Wiadomości” zastąpił Michała Rachonia, który ma być teraz gospodarzem dwóch, a nie trzech wydań programu tygodniowo.

Politycy opozycji chcą odwołania Rachonia

W połowie maja o odwołanie Michała Rachonia ze stanowiska prowadzącego niedzielny program „Woronicza 17” w TVP Info apelowali rzecznicy Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Nowoczesnej. Nie wyobrażamy sobie, żeby pan Rachoń, który ewidentnie występuje w roli rzecznika PiS-u i jest pozbawiony jakiejkolwiek wiarygodności, mógł nadal prowadzić ten program i być gospodarzem programu, w którym występuje opozycja. Żądamy dokonania w tym zakresie zmiany, żądamy, żeby zapisy ustawowe były przez zarząd telewizji stosowane – mówił Jan Grabiec.

– Nie może być takiej sytuacji, że polityk jakiejkolwiek opcji jest atakowany, niedopuszczany do słowa przez rzecznika PiS-u, który czasowo podaje się za dziennikarza. Takich standardów nigdy wcześniej nie było i wzywamy pana Kurskiego do tego, żeby podjął pewną refleksję. Od dłuższego czasu informujemy, jak mało pluralistyczna jest TVP. Nie możemy dopuścić do tego, żeby medium publiczne było tubą propagandową rządu – dodawał rzecznik PSL, Jakub Stefaniak.

