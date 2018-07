Fałszywe bony z Biedronki, Tesco i Żabki. Oszuści chcą wyłudzić nasze dane

„Gratulujemy! Twój adres został wybrany. Odpowiedz na 3 krótkie pytania, a w zamian dostajesz szansę na jedną z nagród: bon o wartości 500 złotych na zakupy w: Biedronka, Tesco lub Żabka. Pozdrawiam serdecznie, Zespół z Bon Do Marketu” – brzmi fałszywy mail wysłany do wielu Polaków.

W treści wiadomości oszuści wysyłają także link, który odsyła na stronę: www.bonypodarunkowe.com.pl.

Jest to próba wyłudzenia danych osobowych. Po odpowiedzeniu na szybkie trzy pytania, strona przekierowuje nas na podstronę. Tam z kolei pojawia się informacja o tym, że jeżeli chcemy otrzymać bon do którejś z sieci, to musimy wpisać nasze dane.