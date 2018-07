Jazda z rodzicami przed egzaminem na prawo jazdy? To byłaby rewolucja w przepisach

Ministerstwo Infrastruktury rozważa, że nawet przez dwa lata młody kierowca będzie mógł jeździć z rodzicem zanim podejdzie do ostatecznego egzaminu na prawo jazdy w WORD. Jak podaje RMF24.pl, przyszły kierowca, by wsiąść do samochodu musiałby spełnić kilka warunków: Musi mieć ukończone 17 lat, zakończone szkolenie praktyczne i zdane egzaminy wewnętrzne. Wtedy mógłby prowadzić auto pod warunkiem, że w fotelu pasażera zasiadłby rodzic lub opiekun prawny, który posiada prawo jazdy co najmniej od 5 lat.

Specjalnie dostosowany samochód?

Z informacji RMF24.pl wynika, że pojazd do tzw. jazd rodzicielskich ma być specjalnie oznakowany, ale wszystko wskazuje na to, że nie będzie wymagany dodatkowy pedał hamulca czy dodatkowe lusterka. Ma z kolei obowiązywać limit prędkości 50 km/h w terenie zabudowanym i maksymalnie 80 km/h poza terenem zabudowanym. Ponadto przyszły kierowca pod okiem opiekuna nie będzie mógł poruszać się po autostradach i ekspresówkach.

