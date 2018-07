W 67 miastach rozpoczęły się manifestacje. „Utrzymać niezależność sądownictwa od polityków”

Akcję protestacyjną zaplanowaną na wtorek 3 lipca koordynuje na Facebooku Akcja Demokracja. Jak czytamy na stronie wydarzenia, manifestanci gromadzą się pod polskimi sądami w jednym celu: „utrzymania niezależności sądownictwa od polityków”. Hasłem przewodnim protestów jest „Wszyscy pod sądy”. Rozpoczęcie manifestacji zaplanowano w różnych miastach w godzinach 19-21. Kolejnego dnia – 4 lipca w środę – zaplanowano ogólnopolski protest, który odbędzie się w Warszawie na placu Krasińskich przed siedzibą Sądy Najwyższego.

Zmiany w ustawie o SN naruszają konstytucję?

Według zmian wprowadzonych przez PiS do ustawy o SN, sędziowie Sądu Najwyższego po 65. roku życia automatycznie przechodzą w stan spoczynku. Przywrócić ich do orzekania może jedynie prezydent, który ma samodzielnie rozpatrywać wnioski sędziów w tej sprawie. Sędziowie SN uznali taki stan rzeczy za sprzeczny z Konstytucją. – Konstytucja gwarantuje mi to stanowisko, bardzo zaszczytne, na sześć lat i nie widzę powodu, żebym miała zgłaszać się do władzy wykonawczej z prośbą. To w ogóle nie wchodzi w grę – tłumaczyła prof. Małgorzata Gersdorf. Jej stanowisko poparła część sędziów SN, którzy nie złożyli oświadczeń i według wprowadzonych przez PiS zmian, 3 lipca przechodzą w stan spoczynku.

Na liście miast, w których odbywają się protesty, są: