Sędzia Gersdorf zostaje na stanowisku? Internet reaguje memami

Zgodnie z przegłosowaną przez PiS nową ustawą o Sądzie Najwyższym, Małgorzat Gersdorf powinna przejść 4 lipca w stan spoczynku. We wtorek 3 lipca pierwsza Prezes SN spotkała się w tej sprawie z Andrzejem Dudą. Prezydencki minister Paweł Mucha potwierdził później, że sędziowie, „którzy nie złożyli wniosku o zgodę na dalsze orzekanie, z dniem 4 lipca przechodzą w stan spoczynku”. Mucha przekazał, że ustalono, iż Józef Iwulski będzie „pełnił funkcję I Prezesa SN do czasu powołania I Prezesa SN”.

Ten jednak szybko zdementował rozpowszechniane informacje, jakoby był zastępcą bądź następcą Małgorzaty Gersdorf. „Zarządzenie zostało wydane przed godziną 15:30 w dniu 3 lipca 2018 r. i wyznacza mnie jako prezesa zastępującego Pierwszą Prezes w czasie jej nieobecności, na podstawie przywołanego przepisu ustawy o Sądzie Najwyższym – można więc łatwo sprawdzić jaką kompetencję przepis ten przewiduje” – oświadczał Iwulski. „Nie jestem więc zastępcą, a tym bardziej następcą Pierwszej Prezes SN a jedynie zastępuję ją w razie, gdy będzie nieobecna (na przykład w czasie zwolnienia lekarskiego, wyjazdu służbowego czy urlopu wypoczynkowego” – dodawał.

Małgorzata Gersdorf tłumaczyła później, że nie zawarła z prezydentem Dudą żadnego porozumienia co do swojego odejścia. – Godzina wydania zarządzenia o wyznaczeniu zastępcy była istotna, bo podjęłam je przed spotkaniem z prezydentem. Nie wiedziałam co tam się stanie – przekazała mediom.

Nowa ustawa o SN

W myśl nowej ustawy o Sądzie Najwyższym w środę 4 lipca w stan spoczynku automatycznie przejdą ci sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia. Przepisy obejmują również prezes SN Małgorzatę Gersdorf. Mogą oni dalej pełnić swoją funkcję, jeśli do 2 maja złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie przez te osoby stanowiska sędziego SN. I Prezes SN takiego oświadczenia nie złożyła.

Zmian w ustawie nie uznało Zgromadzenie Ogólne sędziów SN. W czwartek 28 czerwca przyjęto dwie uchwały. W jednej z nich określono, że Małgorzata Gersdorf pozostaje zgodnie z Konstytucją RP pierwszym prezesem SN do dnia 30 kwietnia 2020 r., natomiast w drugiej sędziowie zaznaczyli, że usunięcie ze składu Sądu Najwyższego znacznej liczby sędziów to naruszenie przez władzę ustawodawczą jednej z podstawowych gwarancji niezależności sądownictwa. W opinii ZO tego typu zmiany naruszą normalne funkcjonowaniu sądu.

Czytaj także:

Kukiz'15 oskarża PiS o łamanie konstytucji: Skróćcie kadencję 65-letnich parlamentarzystów