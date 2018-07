Uwaga! TVN: Oszukała prawie 200 osób. Nadal cieszy się wolnością

57-letnia Gabriela B. to mieszkanka Łęczycy. Kobieta podając pesel, imię i nazwisko unieszczęśliwiła kredytami blisko 200 osób. – Skierowaliśmy do Sądu Rejonowego w Łęczycy kolejny akt oskarżenia. Ujęliśmy w nim zarzut dotyczący popełnienia 65 przestępstw oszustwa. Niezależnie od tego, cały czas toczy się śledztwo. Do tej chwili sformułowano łącznie ponad 100 zarzutów. Szacujemy, że ich liczba może sięgnąć 120 – mówi Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Pani Jadwiga przez oszustkę straciła m.in całą emeryturę. – Na koncie bankowym zostawiono mi -7,90 zł. Kiedy zabrano mi pieniądze byłam niecałe pół roku po radioterapii. Miałam bardzo dużo nieprzespanych i przepłakanych nocy – mówi Jadwiga Rydczak. Kobieta nie może zrozumieć, czemu osoba, przez, którą straciła pieniądze nie poniosła kary. – Ona chodzi sobie bezkarnie. Jeżeli jest chora, a wszyscy twierdzą, że jest chora psychiatrycznie, dlaczego nie jest zabrana do zakładu? – pyta Rydczak.

Truje się, by uniknąć odpowiedzialności

Przed blokiem, gdzie mieszka Gabriela B. spotkaliśmy jej sąsiadkę. – Dobrze, by było żeby to nagłośnić. Też jestem w grupie oszukanych. Każdy ma tu z siedem, osiem pożyczek, telefonów. Nie wiem, czemu władze nie mogą dać sobie z tym rady? – zastanawia się. Sąsiadka dodaje, że Gabriela B. przed sprawami w sądzie truje się, by uniknąć odpowiedzialności. – Piętnastego miała być sprawa, a rano zabrała ją karetka. Ona się tak truje, żeby się nie zatruła. Chyba ze cztery, albo pięć razy już to robiła. Kiedy ma mieć sprawę to się truje – mówi sąsiadka.

Halina Bernacka, inna poszkodowana, przekonuje, że Gabriela B. nadal bierze pożyczki. – Bierze na swoich sąsiadów. Wymyśla niesamowite adresy zamieszkania. Podała fałszywy dowód, wzięła kredyt na poczcie. Nawet na nieważne dowody osobiste. Okazuje się, że jeżeli komuś zależy na sprzedaży kredytu to nie patrzy, czy dowód jest ważny, czy nieważny, byleby tylko sprzedać – mówi.

Dlatego, że oszustka podawała inne adresy zamieszkania to poszkodowani dowiadywali się o stracie pieniędzy, gdy komornik egzekwował dług z bankowego konta. – Po otrzymaniu zawiadomienia o egzekucji z banku poszłam na policję i złożyłam oświadczenie, że na moją niekorzyść zostało popełnione przestępstwo. Nigdy żadnych pożyczek nie brałam oprócz kredytu na hipotekę. A tak jak żyję 67 lat nigdy żadnej pożyczki, czy chwilówki nie brałam, nie miałam z bankami do czynienia – mówi pani Jadwiga.