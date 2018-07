Sejm zdecydował. Najbardziej zadłużona gmina w Polsce zostanie przejęta?

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 421 posłów, przeciw przyjęciu ustawy było 7, a 4 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Za projekt ustawy odpowiadał wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szafernaker. Ustawa zakłada, że gmina zostanie przejęta przez Drawsko Pomorskie i Złocieniec, bez 50 mln złotych długu. Ustawa przyjęta musiała być przed rozpisaniem wyborów samorządowych, aby zarówno w Drawsku Pomorskim jak i Złocieńcu przeprowadzić je na nowych warunkach.

W 2016 roku zadłużenie gminy Ostrowice przekraczało 34 miliony złotych, tj. ponad 300 procent rocznych dochodów gminy. Eksperci Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzili, że gmina nie jest w stanie uporać się z takim zadłużeniem. Gmina Ostrowice zaciągała długi m.in. na utrzymanie szkół, oświetlenie ulic czy wkład własny na budowę wodociągu. Wójt gminy, aby ratować ją przed przyłączeniem do Drawska Pomorskiego, pisał nawet do fundacji Billa Gatesa. Na crowdfundingowym amerykańskim portalu zamieścił apel „Save Ostrowice”. Nie przyniosło to jednak efektu.

