Rusza polska wyprawa na Noszak. To drugi najwyższy szczyt Hindukuszu

Cel wyprawy

Noszak to drugi co do wysokości szczyt w górach Hindukusz. Położony jest na granicy między Afganistanem a Pakistanem. Góra po raz pierwszy została zdobyta 58 lat temu, a 45 lat temu pierwszego i dotąd jedynego wejścia zimowego dokonała dwójka Polaków – Tadeusz Piotrowski i Andrzej Zawada. W 1972 roku Wanda Rutkiewicz, Ewa Czarniecka-Marczakowa oraz Alison Chadwick-Onyszkiewicz jako pierwsze i jedyne dotąd Polki stanęły na szczycie Noszaka.

Pod Noszakiem nie są usytuowane żadne stałe bazy, nie są organizowane komercyjne wyprawy, a najbliższa miejscowość oddalona jest aż o 40 km. Zdobycie góry stanowi zatem ogromne wyzwanie logistyczne związane z przygotowaniem i bezpiecznym przeprowadzeniem wyprawy wysokogórskiej. Ekipa wybierając cel swoich wypraw stara się wybierać mało znane lub zapomniane szczyty oraz nawiązywać do osiągnięć wybitnych polskich wspinaczy – m.in. Krzysztofa Berbeki oraz Wandy Rutkiewicz

Członkowie wyprawy

Wyprawa zorganizowana została w całości przez członków grupy Polish Caucasus Team. W wyprawie udział wezmą Karolina Jendrysik – kierownik wyprawy, Adrian Podżorski, Arkadiusz Kania oraz Patryk Ćwiertnia. Grupa Polish Caucasus team wspinała się już na Mont Blanc, Dufourspitze czy Matterhorn, jednak głównie koncentruje się na szczytach Kaukazu. Dwukrotnie zimą zdobyli Elbrus, a także stanęli na szczycie Tetnuldi oraz Kazbeku.

– Jesteśmy niesamowicie podekscytowani zbliżającą się wyprawą na Noszak. Poświęciliśmy wiele czasu, wysiłku i zaangażowania w samodzielne zorganizowanie całej wyprawy, co tym bardziej napawa nas ogromną dumą. Cieszymy się, że mogliśmy nawiązać współpracę z Ricoh Polska oraz marką Pentax, dzięki którym szczegółowo udokumentujemy całą wyprawę. Liczymy, że nasze dotychczasowe doświadczenie we wspinaczce wysokogórskiej zaprocentuje i w tym roku staniemy na szczycie Noszaka – powiedziała Karolina Jendrysik, kierownik wyprawy Polish Team Noshaq Pentax Challenge 2018.