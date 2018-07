Jonny Daniels o relacjach polsko-izraelskich: Ostrzegałem, że Polska powinna strategicznie milczeć

W oświadczeniu Yad Vashem wskazano, że izraelsko-polska deklaracja „zawiera poważne błędy i kłamstwa oraz toruje drogę do kontynuowania sporów przeciwko historykom i innym badaczom Holokaustu”. Podkreślono również, że wspólna deklaracja zawiera wiele punktów, które są „historycznie kontrowersyjne”. Media zwróciły uwagę na fakt, iż w pracach nad oświadczeniem uczestniczył główny historyk Yad Vashem. – Od kilku dni w izraelskich mediach trwa wielka kampania reklamowa sponsorowana przez polski bank. Dotarła to do wszystkich. Ostrzegałem, że Polska powinna strategicznie milczeć i nie rozkoszować się sukcesem. Niestety, retoryka mówiąca o większych korzyściach Polski niż Izraela po znowelizowaniu ustawy okazała się być nieprawdą. Są takie momenty w dyplomacji, gdy należy być cicho. To był taki moment – tłumaczył Jonny Daniels w rozmowie z Onetem.



W ocenie prezesa fundacji From the Depths relacje polsko-izraelskie są obecnie znacznie gorsze niż myślimy. – Premier Netanjahu działa tak, jak pozwalają mu sondaże, których wyniki przegląda codziennie rano. W przypadku oświadczenia może być podobnie. Już się wobec niego zdystansował – wyjaśnił.



Daniels podkreślił jednak, że działania Yad Vashem, który twierdzi, że polsko-izraelska umowa nie była z nimi konsultowana to element gry politycznej. – Instytut burzy się z powodu tej nieszczęsnej kampanii reklamowej. Jesteśmy podobnymi narodami. Polacy i Izraelczycy są dumnymi narodami. Oczywiście, że deklaracja była z nimi konsultowana. To jedna z najważniejszych w Izraelu organizacji zajmujących się Holokaustem. Oświadczenie było sprawiedliwe i uczciwe. To, co teraz widzimy, to antypolonizm. Wierzę, że Netanjahu jest wystarczająco silny, by się temu przeciwstawić – stwierdził.