Dziś Światowy Dzień Pocałunku. Naukowcy wyliczają zalety całowania

W kalendarzu zapisanych jest wiele świąt, które można określić jako „nietypowe”. Wśród nich jest Światowy Dzień Pocałunku. „The Independent” przypomina, że całowanie niesie ze sobą korzyści zarówno dla zdrowia jak i jakości relacji. Dziennik wymienił siedem takich zalet.

Pobudzanie systemu immunologicznego

Całowanie dobrze wpływa na nasz system odpornościowy. Wydawać by się mogło, że wymiana śliny, a co za tym idzie, blisko 80 mln bakterii podczas 10 sekund namiętnego pocałunku, może odbić się niekorzystnie na naszym zdrowiu. Nic bardziej mylnego, a całowanie zwiększa odporność kobiet na cytomegalowirus, który może powodować upośledzenia płodu.

Redukcja stresu

Całowanie uspokaja, redukuje stres oraz niweluje napięcie. Czynność ta wpływa na spadek poziomu kortyzolu oraz wzrost poziomu serotoniny w mózgu.

Obniżenie ciśnienie krwi

Według chirurga plastycznego Ryana Neinsteina, nasze usta zawierają naczynia krwionośne, które rozszerzają się przy całowaniu. Lekarz twierdzi, że krew przy pocałunku jest kierowana w stronę twarzy, powodując obniżenie ciśnienia krwi.

Ćwiczenie mięśni

Podczas pocałunku pracuje 30 mięśni twarzy. Namiętne całowanie sprawia, że wzmacniają się te mięśnie, które są zazwyczaj mniej używane.

Higienia jamy ustnej

Wymiana śliny podczas pocałunku zwiększa przepływ śliny w ustach każdego z partnerów, co pomaga utrzymać usta, zęby oraz dziąsła zdrowymi. Co więcej, „The Independent” przypomina, że całowanie prowadzi do pozbycia się kawałków jedzenia z zębów.

Poszukiwanie odpowiedniego partnera

Fulvio D'Acquisto, który jest profesorem immunologii na Uniwersytecie Roehampton, twierdzi, że całowanie z językiem wiąże się z ewolucyjnym pragnieniem znalezienia partnera, który będzie „zgodny genetycznie”. W podobnym tonie wypowiada się dr Sarah Johns Uniwersytetu w Kent. – Pocałunki pozwalają wąchać oraz smakować daną osobę i sprawdzać, czy mamy pewne reakcje odpornościowe, ponieważ interesujemy się bardziej ludźmi, którzy mają odmienną odpowiedź immunologiczną – argumentuje naukowiec.

Wzmocnienie związku

Podczas pocałunku uwalnia się hormon oksytocyny, nazywany „hormonem miłości” oraz dopamina, która według badaczy wzmacnia uczucie „romantycznego przywiązania”. Ponadto pocałunek wzmacnia intymność oraz pomaga wyrażać uczucia.

