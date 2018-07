Nagranie z wywiadu Jerzego Targalskiego hitem sieci. Kot Lisio skradł show

W programie „Nieuwsuur” holenderskiego publicznego nadawcy NTR Jerzy Targalski przekonywał, że wszystkie sfery życia w Polsce są wciąż kontrolowane przez ludzi wywodzących się z dawnej Służby Bezpieczeństwa. Reporter „Nieuwsuur” Rudy Bouma zamieścił na Twitterze fragment wywiadu z politologiem, na którym widać, jak kot Targalskiego wdrapuje mu się na ramiona, zaczyna lizać go po uchu i macha ogonem przed oczami swojego właściciela.

Nagranie szybko stało się hitem, a internauci żartują, że „wiadomo, kto rządzi w tym domu”. Inni zauważali, że miłość do kotów to coś, co łączy Targalskiego z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. To, że historyk lubi koty, wiadomo nie od dziś. Widać je regularnie w programie „Polityczny Tygiel” w TV Republika, który nagrywany jest w domu Targalskiego. Rudy kot, który jest bohaterem najnowszego nagrania, nosi imię Lisio.

Jerzy Targalski jest polskim historykiem, doktorem nauk humanistycznych i politologiem. W okresie PRL był działaczem opozycyjnym. Jest byłym członkiem zarządu Polskiego Radia.

Czytaj także:

Najnowszy sondaż CBOS. PiS z ogromną przewagą, złe wieści dla PSL