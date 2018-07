Uwaga! TVN: Zwrócił uwagę policjantom, że źle zaparkowali. W odpowiedzi usłyszał, że jest stary i głupi

Tego dnia na ulicach Krakowa policja prowadziła akcję „niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Jej celem było min. zwrócenie uwagi na pieszych, przechodzących przez ulice w niedozwolonych miejscach. – Szedłem do sklepu po zakupy, z dala zobaczyłem policyjny radiowóz zaparkowany na trawniku. Obok stał mężczyzna i rozmawiał z policjantami. Chciałem zwrócić im uwagę, żeby przeparkowali radiowóz, bo stojąc tam niszczyli trawnik – relacjonuje pan Jerzy Śliwa.

Mężczyzna poprosił o przeparkowanie radiowozu, funkcjonariusze zarzucili mu, że przeszedł przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Chcieli ukarać go mandatem. Pan Jerzy nie miał przy sobie dokumentów, odmówił również podania swojego nazwiska, bo wbrew temu co twierdzili, uważał, że przeszedł przez jezdnię w dozwolonym miejscu. Jego zdaniem policjanci chcieli go ukarać, ponieważ zwrócił im uwagę.

– Nie wylegitymowałem się, bo mijaliśmy się w ocenie, czy ich zachowanie jest zgodne z prawem. Nie mieli prawa mnie zatrzymywać ani legitymować. Powiedziałem, że odchodzę, oni powiedzieli, że użyją siły. Gdyby byli rozsądni poszliby ze mną do położonego nieopodal bloku, gdzie mieszkam. Nie mieliby problemu, żeby potwierdzić moją tożsamość – dodaje pan Jerzy.

Pan Jerzy został przewieziony na komisariat policji. Tam pod swoim adresem miał usłyszeć niewybredne żarty i komentarze. Funkcjonariusze mieli porównać jego zachowanie do „osiedlowego szczyla”. W jego kierunku miału paść też słowa „stary, a głupi”. Rzecznik prasowy krakowskiej policji nie ma pewności, czy takie słowa funkcjonariuszy były przekroczeniem granic uprawnień funkcjonariuszy. – Policjanci porównali jego zachowanie do „osiedlowego szczyla”. Czy to było znieważenie, będziemy wyjaśniać w postępowaniu. W tej chwili nie mogę tego ocenić – mówi mł. insp. Sebastian Gleń.

Kpiny i żarty

Na komisariacie, zgonie z poleceniem policjantów, pan Jerzy podał oficerowi dyżurnemu wszystkie dane. Liczył na szybkie zakończenie tej absurdalnej według niego sytuacji. Kazano mu jednak czekać. Po trzech godzinach, ok. godziny 21:00 zasłabł. Wezwano pogotowie ratunkowe. Zaczął się kolejny etap drwin i żartów pod jego adresem. Kpili już nie tylko policjanci, ale i ratownicy. Pan Jerzy usłyszał, że na pewno udaje. Po chwili grożono mu lekarstwem z pieprzem, sugerując użycie policyjnego gazu. Na zarejestrowanym przez niego nagraniu słychać też, jak jeden z ratowników intonuje piosenkę „Nie płacz, kiedy odjadę”.

To jeszcze nie koniec. W drodze do szpitala z telefonu jednego z sanitariuszy popłynęła pieśń pogrzebowa. – Jak zaczęło się to nagranie, to początkowo myślałem, że tam jest kaplica i trwa pożegnanie. Ale nagle dźwięk się urwał, więc celowo ktoś to włączył i wyłączył. Nie rozumiem, po co oni to robili. Jakby trafił tam ktoś o słabych nerwach, to różnie mogło się to skończyć – mówi pan Jerzy Śliwa.