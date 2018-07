38-letni Polak zaginął w Szwecji. Znaleziono jego samochód

Sprawę zaginionego 38-letniego Polaka opisano na łamach portalu dagensvimmerby.se. Podano, że akcja poszukiwawcza skupia się wokół miejscowości Frödinge, gdzie znaleziono samochód mężczyzny. W działania zaangażowała się organizacja Missing People, która na Facebooku opublikowała zdjęcie 38-latka i dokładne okoliczności zdarzenia.

Felix Karlsson, szef oddziału Missing People w Kalmarze przyznaje, że nie wiadomo, gdzie szukać mężczyzny, który ostatnio kontaktował się ze swoją rodziną w Polsce we wtorek. – To jest walka z czasem. Robimy wszystko, aby go znaleźć. Staramy się zbierać ślady i układać w całość te puzzle. Sprawdzamy wszystkie poszlaki – tłumaczy Karlsson. Jego zdaniem niepokojącym faktem jest to, że w ostatnim czasie na południu Szwecji było bardzo gorąco i nie padał deszcz, więc w lasach trudno znaleźć wodę do picia.