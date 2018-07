Matka potrąciła autem swoje siedzące w wózku dziecko. Chciała... otworzyć okno

O wypadku, do którego doszło 9 lipca około godziny 12 informuje TVN24. Kobieta zaparkowała swoim samochodem przed jednym z supermarketów w Ustrzykach Dolnych na Podkarpaciu. Kiedy wróciła do auta chciała uchylić okna. Żeby to zrobić, musiała uruchomić silnik. Aleksandra Wołoszyn-Kociuba, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych dla TVN24 powiedziała, ze kobieta za mocno przekręciła kluczyk, w wyniku czego samochód ruszył do przodu najeżdżając na wózek.

Nie wiadomo, czy dziecku stało się coś poważnego. Zostało zabrane do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Z relacji rzecznik wynika, że było przytomne.