Małgorzata Gersdorf idzie na urlop. Rzecznik Sądu Najwyższego komentuje

Wcześniej rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski podkreślał, że Małgorzata Gersdorf „korzysta z urlopu, jak każdy” . Biuro prasowe SN potwierdziło informacje o urlopie. Doniesienia przekazało Radio ZET na Twitterze.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu pierwsza prezes SN wyznaczyła sędziego Józefa Iwulskiego na osobę zastępującą ją podczas nieobecności.

Spór wokół Sądu Najwyższego

Przypomnijmy, w myśl nowej ustawy o Sądzie Najwyższym w środę 4 lipca w stan spoczynku automatycznie przejdą ci sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia. Przepisy obejmują również prezes SN Małgorzatę Gersdorf. Mogą oni dalej pełnić swoją funkcję, jeśli do 2 maja złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie przez te osoby stanowiska sędziego SN. I Prezes SN takiego oświadczenia nie złożyła.

We wtorek 3 lipca Gersdorf spotkała się z Andrzejem Dudą. Na briefingu prasowym ustalenia ze spotkania przekazał prezydencki minister Paweł Mucha. – Prezydent RP poinformował, że ustawa z 8 grudnia jest obowiązującym aktem prawnym, co do którego przysługuje domniemanie zgodności z konstytucją i żaden uprawniony podmiot nie zgłosił o zbadanie zgodności z konstytucją do TK – mówił Mucha. – Co do sędziów, którzy nie złożyli wniosku o zgodę na dalsze orzekanie, z dniem jutrzejszym przechodzą w stan spoczynku. Taką osobą jest pani sędzia Małgorzata Gersdorf – podał.