Festiwal Rzutów im. Skolimowskiej. Włodarczyk nie przyjechała, bo obraziła się na Bukowieckiego

W niedzielę 8 lipca w Cetniewie odbył się Festiwal Rzutów im. Kamili Skolimowskiej. Swoich sił w konkursach pchnięcia kulą, rzutu oszczepem czy młotem sprawdzili najlepsi polscy sportowcy. W zmaganiach nie wzięła jednak udziału Anita Włodarczyk, czyli jedna z najbardziej utytułowanych i rozpoznawalnych lekkoatletek.

Obraziła się za plakat

Redakcja Sport.pl wyjaśnia kulisy tej sprawy. Do tej pory Włodarczyk zawsze brała udział w festiwalach i memoriałach poświęconych pamięci Kamili Skolimowskiej, czyli zmarłej w 2009 roku swojej wielkiej poprzedniczki. Robert Skolimowski, ojciec Kamili i szef fundacji jej imienia wyjaśnił, że o tym, iż wybitna młociarka nie weźmie udziału w zawodach, dowiedział się dwa dni wcześniej.

Okazuje się, że sprawcą całego zamieszania był Konrad Bukowiecki. Sportowiec na Instagramie zaprosił kibiców na festiwal. Jako tło użył plakatu imprezy, na którym widniał on, Piotr Małachowski, Paweł Fajdek i Anita Włodarczyk. To właśnie na wizerunku młociarki znalazła się ramka z tekstem zaproszenia. – Anita to zobaczyła i zadzwoniła, żeby powiedzieć, że według niej to jest zachowanie działające na szkodę zawodów i pamięci Kamili. Powiedziała, że nie wystartuje, chyba że zgody na start od nas nie dostanie Bukowiecki. Postawiła nas pod ścianą – wyjaśnił Skolimowski.

„Niech ona już się o Kamili nie wypowiada”

Bukowiecki postanowił przeprosić Włodarczyk wysyłając jej SMS. Wytłumaczył, że nie chciał godzić w zawody czy pamięć Kamili. – Zresztą, co się stało? Co on takiego zrobił? Przecież nie napisał niczego obraźliwego. Mimo to starał się wszystko załagodzić – powiedział Skolimowski.