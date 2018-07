Dolnośląskie. Tragiczny finał sąsiedzkiego sporu. Mężczyzna pocięty mieczem samurajskim

W dzielnicy Ujazd w Zgorzelcu w województwie dolnośląskim doszło do tragicznego wypadku. Jak podaje Fakt24, Piotr C. wraz z żoną i znajomymi świętował zdanie specjalizacji lekarskiej, co pozwoliło mu uzyskać tytuł chirurga plastyka. Impreza przeszkadzała jednemu z sąsiadów. Mariusz D. był do tego stopnia zirytowany hałasem, że udał się do sąsiada dzierżąc w dłoni miecz samurajski. Spotkanie zakończyło się tragicznie. – Piotr C. ma złamany nos i ciężko poranione dłonie. Według wstępnej opinii biegłego, poszkodowany ma przecięte ścięgna, stawy, tętnice i kości – mówi Tomasz Czułowski, rzecznik jeleniogórskiej prokuratury okręgowej. Pokrzywdzony przeszedł już operację.

Na razie nie wiadomo skąd napastnik miał prawdziwy samurajski miecz. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego kalectwa. Czyn taki zagrożony jest karą nie mniejsza niż 3 lata pozbawienia wolności. Maksymalna kara to 15 lat więzienia. Prokurator skierował też do sądu wniosek o zastosowanie trzymiesięcznego aresztu.

Czytaj także:

Celebrytka Monika G. trafi na oddział psychiatryczny. „Będzie próbować poukładać swoje życie na nowo”