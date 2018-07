„Intruz” w redakcji „Gazety Polskiej”? „Podawał się za dziennikarza TVN. Napadł na kobietę w ciąży”

Do incydentu miało dojść w redakcji „Gazety Polskiej” . Tak twierdzi jej redaktor naczelny Tomasz Sakiewicz, który na antenie Telewizji Republika przedstawił, co się wydarzyło.

Sakiewicz: TVN nie lubi faktów

– Doszło dzisiaj do pewnego zdarzenia. Jakiś intruz podający się za dziennikarza TVN-u i napadł na kobietę w ciąży. To chyba taki nowy sposób robienia materiałów - napaść kogoś. Gdyby coś się stało tej dziewczynie w ciąży… Tu nie ma żadnych zasad – powiedział. – Od czasu Milana-Suboticia ja nie jestem zapraszany w żaden sposób do TVN-u. Kiedy prosili mnie o wypowiedź to dawałem, ale potem się ona nie ukazywała. Było to niestety pytanie z tezą, strasznie nierzetelne… TVN nie lubi faktów – dodał Tomasz Sakiewicz w programie „Republika po południu”.