Te wakacje w Egipcie z pewnością zapamiętają na długo. Polscy turyści mieli ogromne problemy w hotelu

Polscy turyści wynajęli trzy 2-osobowe pokoje w hotelu Long Beach Resort w Hurghadzie. Ostatniego dnia podróżni przedłużyli dobę hotelową w jednym z pokoi, bo lot do Polski mieli o godz. 22.45, a klucze odbierano w południe. Podczas wymeldowywania obsługa hotelowa poinformowała o zniszczonym telewizorze i konieczności zapłacenia 500 euro. – Poszliśmy zobaczyć szkody. Gdy telewizor był wyłączony, nie było widać żadnych uszkodzeń. Okazało się, że jest w pełni sprawny, a po włączeniu go naszym oczom ukazała się mała, biała kropeczka, jakby wypalony piksel – relacjonowała turystka dodając, że obsługa hotelu miała straszyć Polaków, że jeśli nie zapłacą to nie zostaną wypuszczeni z hotelu.

Turyści zwrócili się z prośbą o pomoc do rezydenta, jednak mężczyzna stwierdził, że jest to sprawa między podróżnymi a pracownikami hotelu. Personel nie chciał oddać bagaży całej grupie, mimo tego, że rzekomo uszkodzony telewizor był tylko w jednym pokoju. Kiedy autobus z pozostałymi uczestnikami wycieczki odjechał na lotnisko, turyści zaczęli panikować. – Byliśmy wręcz więźniami hotelu, do głowy przychodziły nam różne pomysły. Byliśmy w stanie zostawić wszystkie nasze rzeczy, żeby tylko zdążyć na samolot – opisywała. Ostatecznie turyści zapłacili za rzekomo zniszczony telewizor i udali się na lotnisko.

Kiedy sprawa została opisana w mediach społecznościowych, podróżnych zalała fala hejtu. Jedna z turystek odpowiadając na zarzuty, dlaczego onie wezwano do hotelu policji tłumaczyła, że funkcjonariusze nie porozumiewali się w języku angielskim. Turyści zapowiedzieli skierowanie sprawy do sądu. Biuro podróży na razie nie komentuje całej sprawy.

