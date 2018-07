Mocne powitanie Tuska i Trumpa. Prezydent USA „klepnął” szefa Rady Europejskiej

Kamery Polsat News zarejestrowały moment powitania Donalda Tuska i Donalda Trumpa przed rozpoczęciem szczytu NATO. Szef Rady Europejskiej podszedł do prezydenta USA i podał mu dłoń. Ten przywitał się z Polakiem, jednocześnie poklepując go po ramieniu. Były premier nie pozostał mu dłużny, lekko klepiąc Trumpa po klatce piersiowej. Specjalistom od mowy ciała pozostawiamy interpretację, na ile było w tym powitaniu uszczypliwości.

Przepychanka na Twitterze

Przypomnijmy, 11 lipca w Brukseli rozpoczął się szczyt NATO. Dzień przed tym wydarzeniem Unia Europejska i NATO podpisały deklarację o bezpieczeństwie. Jak podaje agencja Reutera, Tusk po podpisaniu dokumentu, zwrócił się bezpośrednio do rządu Stanów Zjednoczonych. – Droga Ameryko, doceń swoich sojuszników, w końcu tak wielu ich nie masz – powiedział były szef polskiego rządu. Szef Rady Europejskiej nawiązał tym samym do wypowiedzi Donalda Trumpa, które były krytyczne wobec wydatków państw europejskich na obronność. Zdaniem amerykańskiego przywódcy są one zbyt niskie.

Wcześniej Trump przed szczytem poinformował, że przygotowuje się do wyjazdu do Europy. „Stany Zjednoczone wydają wiele razy więcej niż inne państwo, by ich chronić. To nie w porządku wobec amerykańskiego podatnika” – napisał prezydent USA na Twitterze.

Tusk nie pozostał mu dłużny. „Drogi Donaldzie Trumpie. Stany Zjednoczone nie mają i nie będą miały lepszego sojusznika niż UE. Wydajemy na obronę znacznie więcej niż Rosja i tyle samo, co Chiny. Mam nadzieję, że nie masz wątpliwości, iż jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwa, czego nie można powiedzieć z pewnością o rosyjskich i chińskich wydatkach” – podsumował przewodniczący Rady Europejskiej.

