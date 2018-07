Komendant ZHP drwił z Wałęsy, Żydów i mniejszości. Rodzice oburzeni

Sprawą zajął się również Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który opublikował kilka wpisów, które pojawiły się na profilach komendanta hufca ZHP w w mediach społecznościowych. I tak oto Lech Wałęsa to dla Michała Kordeckiego żałosny staruszek i gnojek, Żydzi nie byli niewinną ofiarą zbrodni. Jako boski komendant ocenił dowcip mówiący o tym, że Niemcy wprowadzają trzecią płeć i użył wulgarnego słowa. Kordecki stwierdził również, że pedał to coś, co musi być mocno naciskane butem. Przedstawiciele Ośrodka zauważyli, że wśród publicznych wypowiedzi komendanta można znaleźć wulgaryzmy, wyzywanie swoich harcerzy od głupków, znieważanie min. Janiny Ochojskiej i kolejne rasistowskie i homofobiczne treści.

W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Kordecki stwierdził, że żart o rowerze mógł być dwuznacznie zrozumiany. Dodał jednak, że ma 45 lat i ma prawo od czasu do czasu zabluźnić. Mężczyzna dodał, że dzieci nie powinny korzystać z mediów społecznościowych bez zgody rodziców, więc jego wypowiedzi nie powinny mieć na nie wpływu a poza tym on sam nie wypowiada się w imieniu organizacji. Część rodziców nie kryje jednak oburzenia postawą komendanta i zapowiada złożenie skargi w tej sprawie. Chorągiew Łódzka ZHP zapowiada pilne spotkanie z komendantem i przeprasza wszystkich, którzy poczuli się urażeni jego wpisami.